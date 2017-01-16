Свежие новости

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Сегодня Рождественский сочельник. В этот день принято отказываться от пищи до появления первой звезды. Вечером во всех храмах и церквях состоятся торжественные Литургии, посвященные Рождеству Христову. Кроме того, в Кузбассе сегодня и 7 января пройдет музыкальная акция «Встречаем Рождество». Возле учреждений культуры будут звучать рождественские песни. А духовые оркестры выступят в детских школах искусств и домах культуры. О том, как Кузбасс встретит Рождество мы расскажем завтра в 22.00 на телеканале «Россия 24» и 8 января на «России 1» в 10.20 утра. Следите за эфирами.

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