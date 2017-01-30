Свежие новости

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Январь прощается с Кемеровской областью сильными холодами. Как передают синоптики, в ночь на воскресенье ожидается по региону 25-30 градусов мороза, а при прояснениях -…-37. По югу около 19-24.

В Кемерове ночью …-32…-34. Днём 29 января по области …-15…-20, местами до -25 мороза, по югу области …-9…-14.

В кузбасской столице днём …-18..-20, ветер южный умеренный, облачно, осадков не ожидается.