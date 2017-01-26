Свежие новости

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    26 Янв., 15:04
    692 просмотра

    Жителей Кузбасса ждёт 35-градусный мороз

    Январь прощается с Кемеровской областью стужей: синоптики обещают в ближайшие дни существенное похолодание. В ночь на пятницу прогнозируется 25-30 мороза, а местами до …-35. Днём немного теплее:…         -20…-25, в отдельных районах …-13…-18, осадков не ожидается. Ветер подует юго-восточный умеренный. В ночные часы …-18…-23, при прояснениях до …-33.

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    26 Янв., 14:06
    904 просмотра

    Глава Кемерова рассказал о благоустройстве города в 2017 году

    Областной центр собирается  участвовать в федеральном проекте «Формирование городской среды». В этом году для его реализации регионам направят свыше  20 миллиардов рублей. Отмечается, что деньги выделяют на условиях софинансирования региональных и муниципальных программ. 

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    26 Янв., 12:21
    200 просмотров

    Кемеровская область отмечает день рождения

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    26 Янв., 12:03
    140 просмотров

    Кузбассовцев призывают поторопиться с оформлением жилья в собственность

    1 марта этого года заканчивается срок бесплатной приватизации жилья. Заместитель губернатора Денис Шамгунов обратился у кузбассовцам,  которые хотят бесплатно оформить свою недвижимость в собственность. 

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    25 Янв., 19:07
    189 просмотров

    В Кемерове выросло число детей, заболевших гриппом

    В Кузбассе резко увеличилось число заболевших, на карантин закрыты все школы областной столицы. Эта мера будет действовать до особого распоряжения городского управления образования на основании данных Роспотребнадзора. Напомню, ранее были закрыты учебные заведения в Междуреченске, Мысках, Гурьевске, Новокузнецке.

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Культура

Притяжение хорошего кино

26 Января 2017, 18:48
41 просмотр
Образование

День студента в Кемерове

26 Января 2017, 18:45
60 просмотров
События

74 года Кемеровской области

26 Января 2017, 18:42
48 просмотров
Общество

Крупное наступление на снег в Юрге

26 Января 2017, 18:40
44 просмотра
Культура

Кузбассовцев приглашают на экскурсии в телецентр

26 Января 2017, 16:55
47 просмотров
Общество

В Прокопьевске прошла ярмарка вакансий

26 Января 2017, 16:44
56 просмотров
Криминал

Кузбасские кошатники стали жертвой афериста

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Общество

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26 Января 2017, 16:25
57 просмотров


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