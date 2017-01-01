Свежие новости

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Главное1 Янв., 15:26150 просмотров
ЭКСКЛЮЗИВ: Подлёдный Новый год в Кузбассе
Экстремальную встречу Нового года устроили кузбасские дайверы! Вместе с боем курантов в полночь они опустились на дно водоема одного из карьеров Таштагольского района.
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Главное29 Дек., 20:58233 просмотра
Смотрите «Сделано в СССР» на канале «Россия - 24»
Канун Нового года - время подарков. ГТРК «Кузбасс» тоже не осталась в стороне и приготовила вам, наши телезрители, сюрприз - телевизионную версию гала-концерта проекта «Сделано в СССР». Конкурс советской песни вызвал большой ажиотаж. Около двухсот заявок, напряжённое голосование на нашем сайте vtsti42.ru и красочное финальное шоу. Причём ярких номеров было так много, что мы решили сделать телевизионную версию из двух частей. Первая уже сегодня в 22.00 на канале «Россия - 24». Продолжение в это же время завтра. Не пропустите!
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Главное29 Дек., 20:49179 просмотров
Горячая линия Нового года
И сегодня Аман Тулеев потребовал от глав территорий усилить контроль, за продажей алкоголя в новогодние каникулы, обратился к населению с просьбой быть более внимательными, приобретать его только в магазинах, имеющих сертификаты качества. Нужно продолжать проверять предприятия, наличие акцизных марок, а также цены с учетом установленной законодательством минимальной розничной стоимости за бутылку, изымать контрафактные и фальсифицированные напитки. Напомню, в стране приостановлена розничная торговля непищевой спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25% объема, кроме парфюмерной и стеклоомывающих жидкостей. Запрещенных товаров не должно быть в ларьках и магазинах. Если у вас есть информация о нарушениях, звоните в полицию и в управлении Роспотребнадзора, все каникулы с 9 до 17 часов работает. Телефон - 8-905-949-74-00. Горячие линии поручено организовать и в муниципалитетах.
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Главное29 Дек., 20:43215 просмотров
Управление МЧС Кузбасса лучшее в России
МЧС Кузбасса признано лучшим в России. Первое место среди 85 подразделений страны – результат работы каждого сотрудника. Сегодня губернатор поздравил спасателей с победой. В телеграмме говорится: «За этим достижением стоит колоссальный труд всего сплоченного коллектива главного управления МЧС России по Кемеровской области, высочайший профессионализм и уникальная способность мгновенно принимать конкретные действия в деле обеспечения безопасности жизнедеятельности наших людей». Конец цитаты. Полина Микельсон о тех, кто приходит на помощь первыми.
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Главное28 Дек., 21:31160 просмотров
Более 25 тысяч кузбассовцев вышли на субботник
Сегодня более 25 тысяч кузбассовцев вышли на субботник. В массовой акции по уборке территории приняли участие не только коммунальщики, но и сотрудники бюджетных организаций, студенты, школьники. Как всегда порядок наводили во дворах, на остановках, тротуарах и обочинах дорог. Особое внимание накануне новогодних праздников - местам массовых гуляний (площадям, детским игровым зонам). В общей сложности сегодня вывезено более 23 тысяч кубометров снега.
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