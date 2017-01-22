Свежие новости

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    20 Янв., 17:22
    620 просмотров

    Ко Дню шахтёра в Междуреченске построят дорожную развязку

    Сегодня в Междуреченске прошел областной штаб по подготовке ко "Дню Шахтера 2017". Специальная комиссия во главе с первым заместителем губернатора Владимиром Черновым в ходе объезда по городу, проверила, как идет работа на главных строительных площадках. к празднику в городе капитально реконструируют педиатрическое отделение, детсад, но самое главное – строительство дорожной развязки, которая соединит 2 района. Темпы и качество возведения праздничных объектов на личном контроле губернатора.



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    20 Янв., 16:29
    379 просмотров

    В Кемерове назвали "чёртову дюжину" мест с высокой аварийностью

    Специалисты Центра организации дорожного движения и сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги прошлого года, в ходе которых назвали 13 мест кузбасской столицы, где часто происходят жёсткие ДТП.  

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    20 Янв., 15:00
    316 просмотров

    Названы города Кузбасса, где выпало больше всего снега

    Сегодня в трех городах области начались тактико-специапльные учения, которые будут длиться 10 дней. За это время  Кемерово, Юргу и Анжеро-Судженск максимально очистят от снега. Именно в этих территориях синоптики зафиксировали самые обильные снегопады и самостоятельно справиться с сугробами муниципалитетам сложно.  К работам будет привлечена техника промышленных предприятий, ближайших городов, а также Минобороны - Юргинская бригада направит 30 самосвалов – по 10 в каждую территорию. Как отметил начальник главного управления МЧС  области Александр Мамонтов: " Учения позволят отработать взаимодействие всех подразделений,  и принесут практическую пользу населенным пунктам в вывозе снега. Такая противопаводковая мера поможет значительно снизить риск подтоплений многоквартирных домов и частных подворий". 
    В других городах области сегодня также проходит снегоборьба. Тулеевская пятница, а значит - берем в руки лопаты и приводим планету в порядок!


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    20 Янв., 14:41
    234 просмотра

    Междуреченск готовится ко Дню шахтёра-2017

    Сегодня в Междуреченске состоится областной штаб по подготовке к областному "Дню Шахтера 2017". Представители специально созданной комиссии проверят, как идет работа на главных строительных площадках. В планах:  реконструкция социально значимых объектов, но самое главное – строительство дорожной развязки, которая соединит 2 района. Уже есть презентационный фильм, который, действительно, впечатляет. 

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    20 Янв., 14:12
    299 просмотров

    Несколько кемеровских автобусов меняют маршрут

    Как сообщают в УЕЗТУ, с 20 января поменяется схема движения  маршрутов № 164, 166/167, 168/169, 180. Отмечается, что это временная мера.

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