Свежие новости

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Январь прощается с Кемеровской областью стужей: синоптики обещают в ближайшие дни существенное похолодание. В ночь на пятницу прогнозируется 25-30 мороза, а местами до …-35. Днём немного теплее:… -20…-25, в отдельных районах …-13…-18, осадков не ожидается. Ветер подует юго-восточный умеренный. В ночные часы …-18…-23, при прояснениях до …-33.