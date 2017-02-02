Свежие новости

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Главное1 Фев., 23:261675 просмотров
В Новокузнецке подняли из штрека тело убитой девочки
После долгой и сложной операции, в которой участвовала полиция, МЧС, поисково-спасательные службы, следователи, тело 12-летней школьницы удалось поднять на поверхность.
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Главное1 Фев., 18:4789 просмотров
ГТРК «Кузбасс» перешла на новый формат контроля звука
ГТРК «Кузбасс», как и весь холдинг для производства программ в цифровом формате перешла и на новый формат контроля качества звука. Теперь его уровень и громкость измеряет новый прибор российского производства. Он моментально отражает всю звуковую информацию и позволяет работать более эффективно: отслеживать плавность звуковых переходов и других технологических моментов.
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Главное1 Фев., 18:32148 просмотров
Депутат Госдумы от Кузбасса прокомментировал закон о декриминализации побоев
О семейном насилии шла речь в программе Кузбасский маяк. Гость в студии депутат Госдумы Антон Горелкин. Поводом для этой темы стал закон о переводе первого случая семейных побоев из разряда уголовных преступлений в разряд административных, который Госдума приняла в конце января.
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Главное1 Фев., 18:10101 просмотр
В части домов в центре Кемерова отключат газ
Сегодня жителей Центрального района Кемерова, где проведён магистральный газ, беспокоят расклеенные на подъездах объявления. Завтра почти целый день, как указано в бумаге, в квартиры не будет подаваться газ. Кроме того, людей просили перекрыть вентили перед плитами. К нам в редакцию поступают звонки с вопросами, что будет, если не перекрыть газ, в каких-то квартирах жильцов нет. Как нам объяснили в обслуживающей организации, речь идёт о текущем ремонте оборудования.
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Главное1 Фев., 17:38619 просмотров
В Шерегеше погиб лыжник из Нефтеюганска
Трагедия произошла в Шерегеше в полдень 1 февраля на трассе «Доллар». Здесь столкнулись новосибирская сноубордистка 1984 года рождения и горнолыжника из Нефтеюганска 1985 года рождения. Для молодого человека травмы оказались не совместимы с жизнью: он скончался на месте. Отмечается, что он не надел перед спуском защитный шлем. Девушка не пострадала, сейчас она в гостинице. Специалисты восстанавливают все обстоятельства происшествия.
- Аман Тулеев выразил соболезнования от всех кузбассовцев семье и близким погибшего в Шерегеше горнолыжника. Губернатор обратился ко всем отдыхающим на горнолыжных курортах и трассах с просьбой быть внимательными и осторожными, соблюдать все правила безопасности при спуске со склонов, - цитирует главу региона пресс-служба областной администрации.
Также Тулеев поставил задачу перед главами территорий, где имеются подобные спортивные объекты, проверить состояние трасс, подъемников, укомплектованности штата. Кроме того, необходимо провести дополнительные инструктажи сотрудников, считает глава области.