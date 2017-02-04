Свежие новости

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Главное3 Фев., 19:213636 просмотров
В администрации Кемерова сказали, когда в школах снимут карантин
В связи с эпидемией ОРВИ и гриппа в учебных заведениях региона, в том числе и в Кемерове, объявили карантин. В пятницу, 3 февраля стало известно, когда его отменят.
- На основании письма начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области 6 февраля в городе Кемерово будет возобновлена образовательная деятельность в общеобразовательных учреждениях, - говорят в мэрии.
Отмечается, что в школах и учреждениях дополнительного образования профилактика заболеваний продолжится. В неё входят дезинфекция и режим проветривания. Что касается проведения массовых мероприятий, то их ограничат.
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Главное3 Фев., 18:111165 просмотров
После трагедии Вики Реймер кузбассовцы просят президента ужесточить наказание за убийство детей
После жуткого случая, произошедшего в Новокузнецке с 12-летней школьницей Викторией Реймер, жители Кемеровской области в огромном количестве ставят свои подписи в онлайн-петицию, где просят главу государства принять закон об ужесточении за сексуальное насилие и убийство детей. Документ находится на виртуальной платформе onlinepetition.ru.
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Главное3 Фев., 16:471455 просмотров
В день похорон Виктории Реймер в Кузбассе пройдут акции памяти
В субботу, 4 февраля в Новокузнецке похоронят школьницу Викторию Реймер, смерть которой вызвала широкий общественный резонанс. В социальных сетях появились посты, предлагающие проводить девочку в последний путь, устроив прощальную акцию памяти. Так, в Киселёвске завтра запустят в небо белые шары.
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Главное3 Фев., 11:221556 просмотров
В Кузбасс с рабочим визитом прибыл первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов
Игорь Шувалов и глава Кемеровской области Аман Тулеев обсудили программу модернизации моногородов в Кузбассе.
- Первый вице-премьер подчеркнул, для России и для Кузбасса, в частности, проблема моногородов очень актуальна. По решению президента РФ эта тема является одним из национальных приоритетов. Программа модернизации моногородов реализуется с 2010 года, - сообщают в пресс-службе обладминистрации.
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Главное2 Фев., 17:42252 просмотра
В Кемерове онкологию лор-органов будут лечить лазером
Сегодня врачи кемеровской областной больницы презентовали новое медицинское оборудование. Лазерная установка по удалению опухоли позволяет лечить тяжёлые лор-заболевания. Чтобы удалить новообразование, врачу больше не нужно касаться его. Всё сделает лазер. Нажал на кнопку и опухоль сгорела. Современная установка с большой точностью выполнит сложнейшую манипуляцию без риска занесения вируса в поражённый участок.
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