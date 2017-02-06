Свежие новости

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Главное4 Фев., 20:26890 просмотров
Глава Кемерова проверил, как идут работы в доме от застройщика «Тибет СВ»
- Сегодня во время рабочего объезда проинспектировал ход выполнения работ на жилом доме № 5/1 на пр.Молодёжный. Это объект застройщика ООО «Тибет СВ», - написал мэр Кемерова Илья Середюк на своей странице в соцсети.
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Главное4 Фев., 19:591151 просмотр
В Новокузнецке школьницу Викторию Реймер проводили в последний путь
В субботу 4 февраля в Новокузнецке похоронили Вику Реймер, прощание прошло в соборе Рождества Христова, расположенном в Орджоникидзевском районе. Проститься с 12-летней девочкой пришли десятки людей, в городах Кузбасса прошли акции памяти.
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Главное4 Фев., 13:12363 просмотра
Жителей Кузбасса просят не выезжать из города
Синоптики сообщают, что 4 февраля в регионе ожидаются сильные метели, снегопад, снежные заносы и снижение видимости. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.
- Водителям, особенно начинающим, рекомендуется, по возможности, отказаться от передвижения на личном автотранспорте на дальние расстояния, а в случае выезда - быть предельно внимательными и осторожными в условиях ухудшения видимости, избегать резких маневров, - рекомендуют в МЧС России по Кемеровской области.
Необходимо соблюдать все правила дорожного движения. Это касается и водителей, и пешеходов, отметили в ведомстве.
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Главное3 Фев., 19:214980 просмотров
В администрации Кемерова сказали, когда в школах снимут карантин
В связи с эпидемией ОРВИ и гриппа в учебных заведениях региона, в том числе и в Кемерове, объявили карантин. В пятницу, 3 февраля стало известно, когда его отменят.
- На основании письма начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области 6 февраля в городе Кемерово будет возобновлена образовательная деятельность в общеобразовательных учреждениях, - говорят в мэрии.
Отмечается, что в школах и учреждениях дополнительного образования профилактика заболеваний продолжится. В неё входят дезинфекция и режим проветривания. Что касается проведения массовых мероприятий, то их ограничат.
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Главное3 Фев., 18:112142 просмотра
После трагедии Вики Реймер кузбассовцы просят президента ужесточить наказание за убийство детей
После жуткого случая, произошедшего в Новокузнецке с 12-летней школьницей Викторией Реймер, жители Кемеровской области в огромном количестве ставят свои подписи в онлайн-петицию, где просят главу государства принять закон об ужесточении за сексуальное насилие и убийство детей. Документ находится на виртуальной платформе onlinepetition.ru.