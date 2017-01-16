Свежие новости

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    12 Янв., 14:35
    1753 просмотра

    В Кузбассе скончалась известная радиоведущая

    Она давала надежду ребятишкам, которые воспитываются в детских домах, знакомила их с новыми мамами и папами. Ушла из жизни наша коллега, автор и ведущая программы "Мы вместе" Марина Александрова. 

     

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    11 Янв., 20:07
    1440 просмотров

    Суд по делу Мовшина состоится, заявил председатель независимой комиссии

    Сегодня ряд информационных агентств распространили информацию о том, что в резонасном ДТП с участием бывшего руководителя  областного ГИБДД Юрия Мовшина, появилась вторая экспертиза. Она показала, что виновник аварии другой водитель, который был за рулём Тойоты Премио. Вести - Кузбасс обратились за комментарием к депутату Госдумы Евгению Косяненко, который возглавляет независимую комиссию по контролю расследования.

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    10 Янв., 16:20
    1154 просмотра

    Аман Тулеев передал звание «Народного героя Кузбасса»

    В Кемеровской области 10 января подвели итоги конкурса «Народный герой Кузбасса-2016», проходившего при поддержке депутатов областного Совета. 

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    9 Янв., 18:50
    535 просмотров

    Жительница Кузбасса выиграла отдых в пятизвёздочном отеле

    Надолго запомнит свои новогодние каникулы березовчанка Ирина Юровская. Она победила в конкурсе «Отдыхай на всю катушку!». Его организовали «Вести-Кузбасс» и первый пятизвёздочный отель региона «Томь River Plaza».  Участники присылали фото и видео своих уикэндов. Затем на наших 
    интернет-ресурсах шло голосование. Призом для тех, кто одержал победу, стал незабываемый  романтический отдых для двоих накануне Рождества

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    6 Янв., 11:45
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    Сегодня Рождественский сочельник

    Сегодня Рождественский сочельник. В этот день принято отказываться от пищи до появления первой звезды. Вечером во всех храмах и церквях состоятся торжественные Литургии, посвященные Рождеству Христову. Кроме того, в Кузбассе сегодня и 7 января пройдет музыкальная акция «Встречаем Рождество». Возле учреждений культуры будут звучать рождественские песни. А духовые оркестры выступят в детских школах искусств и домах культуры. О том, как Кузбасс встретит Рождество мы расскажем завтра в 22.00 на телеканале «Россия 24» и 8 января на «России 1» в 10.20 утра. Следите за эфирами.

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