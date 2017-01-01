Свежие новости

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    1 Янв., 15:26
    150 просмотров

    ЭКСКЛЮЗИВ: Подлёдный Новый год в Кузбассе

    Экстремальную встречу Нового года устроили кузбасские дайверы! Вместе с боем курантов в полночь они опустились на дно водоема одного из карьеров Таштагольского района.  

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    29 Дек., 20:58
    233 просмотра

    Смотрите «Сделано в СССР» на канале «Россия - 24»

    Канун Нового года - время подарков. ГТРК «Кузбасс» тоже не осталась в стороне и приготовила вам, наши телезрители, сюрприз - телевизионную версию гала-концерта проекта «Сделано в СССР». Конкурс советской песни вызвал большой ажиотаж. Около двухсот заявок, напряжённое голосование на нашем сайте vtsti42.ru и красочное финальное шоу. Причём ярких номеров было так много, что мы решили сделать телевизионную версию из двух частей. Первая уже сегодня в 22.00 на канале «Россия - 24». Продолжение в это же время завтра. Не пропустите!

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    29 Дек., 20:49
    179 просмотров

    Горячая линия Нового года

    И сегодня Аман Тулеев потребовал от глав территорий усилить контроль, за продажей алкоголя в новогодние каникулы, обратился к населению с просьбой быть более внимательными, приобретать его только в магазинах, имеющих сертификаты качества. Нужно продолжать проверять предприятия, наличие акцизных марок, а также цены с учетом установленной законодательством минимальной розничной стоимости за бутылку, изымать контрафактные и фальсифицированные напитки. Напомню, в стране приостановлена розничная торговля непищевой спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25% объема, кроме парфюмерной и стеклоомывающих жидкостей. Запрещенных товаров не должно быть в ларьках и магазинах. Если у вас есть информация о нарушениях, звоните в полицию и в управлении Роспотребнадзора, все каникулы с 9 до 17 часов работает. Телефон - 8-905-949-74-00. Горячие линии поручено организовать и в муниципалитетах.

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    29 Дек., 20:43
    215 просмотров

    Управление МЧС Кузбасса лучшее в России

    МЧС Кузбасса признано лучшим в России. Первое место среди 85 подразделений страны – результат работы каждого сотрудника. Сегодня губернатор поздравил спасателей с победой. В телеграмме говорится: «За этим достижением стоит колоссальный труд всего сплоченного коллектива главного управления МЧС России по Кемеровской области, высочайший профессионализм и уникальная способность мгновенно принимать конкретные действия в деле обеспечения безопасности жизнедеятельности наших людей». Конец цитаты. Полина Микельсон о тех, кто приходит на помощь первыми.

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    28 Дек., 21:31
    160 просмотров

    Более 25 тысяч кузбассовцев вышли на субботник

    Сегодня более 25 тысяч кузбассовцев вышли на субботник. В массовой акции по уборке территории приняли участие не только коммунальщики, но и сотрудники бюджетных организаций, студенты, школьники. Как всегда порядок наводили во дворах, на остановках, тротуарах и обочинах дорог. Особое внимание накануне новогодних праздников - местам массовых гуляний (площадям, детским игровым зонам).  В общей сложности сегодня  вывезено более 23 тысяч кубометров снега.

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События

ЭКСКЛЮЗИВ: Подлёдный Новый год в Кузбассе

1 Января 2017, 15:26
150 просмотров
Общество

«Вести Кузбасс» подводит итоги года

30 Декабря 2016, 20:50
225 просмотров
Общество

Итоги строительства дорог

30 Декабря 2016, 19:03
128 просмотров
Здравоохранение

Кузбассовцев призывают спасти тяжелобольную малышку

30 Декабря 2016, 13:58
188 просмотров
Общество

Глава Кемерова наградил творческих детей

30 Декабря 2016, 13:51
132 просмотра
Общество

Юные кузбассовцы вернулись с Кремлёвской ёлки

30 Декабря 2016, 13:37
141 просмотр
Общество

В праздники кемеровчане смогут оплатить «коммуналку»

30 Декабря 2016, 12:25
119 просмотров
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30 Декабря 2016, 12:15
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Происшествия

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