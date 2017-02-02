Свежие новости

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Трагедия произошла в Шерегеше в полдень 1 февраля на трассе «Доллар». Здесь столкнулись новосибирская сноубордистка 1984 года рождения и горнолыжника из Нефтеюганска 1985 года рождения. Для молодого человека травмы оказались не совместимы с жизнью: он скончался на месте. Отмечается, что он не надел перед спуском защитный шлем. Девушка не пострадала, сейчас она в гостинице. Специалисты восстанавливают все обстоятельства происшествия.



- Аман Тулеев выразил соболезнования от всех кузбассовцев семье и близким погибшего в Шерегеше горнолыжника. Губернатор обратился ко всем отдыхающим на горнолыжных курортах и трассах с просьбой быть внимательными и осторожными, соблюдать все правила безопасности при спуске со склонов, - цитирует главу региона пресс-служба областной администрации.



Также Тулеев поставил задачу перед главами территорий, где имеются подобные спортивные объекты, проверить состояние трасс, подъемников, укомплектованности штата. Кроме того, необходимо провести дополнительные инструктажи сотрудников, считает глава области.