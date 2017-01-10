Свежие новости

Радио «Маяк в Кузбассе»
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    9 Янв., 18:50
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    Жительница Кузбасса выиграла отдых в пятизвёздочном отеле

    Надолго запомнит свои новогодние каникулы березовчанка Ирина Юровская. Она победила в конкурсе «Отдыхай на всю катушку!». Его организовали «Вести-Кузбасс» и первый пятизвёздочный отель региона «Томь River Plaza».  Участники присылали фото и видео своих уикэндов. Затем на наших 
    интернет-ресурсах шло голосование. Призом для тех, кто одержал победу, стал незабываемый  романтический отдых для двоих накануне Рождества

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    6 Янв., 11:45
    359 просмотров

    Сегодня Рождественский сочельник

    Сегодня Рождественский сочельник. В этот день принято отказываться от пищи до появления первой звезды. Вечером во всех храмах и церквях состоятся торжественные Литургии, посвященные Рождеству Христову. Кроме того, в Кузбассе сегодня и 7 января пройдет музыкальная акция «Встречаем Рождество». Возле учреждений культуры будут звучать рождественские песни. А духовые оркестры выступят в детских школах искусств и домах культуры. О том, как Кузбасс встретит Рождество мы расскажем завтра в 22.00 на телеканале «Россия 24» и 8 января на «России 1» в 10.20 утра. Следите за эфирами.

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    5 Янв., 20:43
    271 просмотр

    В Кузбассе подвели итоги акции «Рождество для всех и для каждого»

    Кузбассовцы потратили на благотворительность более четырёх миллионов рублей. Сегодня в Кузбассе подвели итоги акции «Рождество для всех и для каждого», которая ежегодно проходит по инициативе губернатора. Главная цель, конечно, исполнить новогодние желания сирот, детей из многодетных, приемных и опекунских семей. Александра Бердникова оценила, насколько жителям Кемеровской области удалось стать волшебниками.

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    4 Янв., 16:59
    527 просмотров

    В Кузбассе в Новый год родилось 56 малышей

    Сегодня в Кемерове поздравляли женщин, ставших мамами в новогоднюю ночь.  В первый день наступившего  года  в области появились  на свет  56 малышей.  По традиции  в рамках акции «Родился ребенок»  всем семьям  вручены денежные  премии и медальоны «Рожденному на земле Кузнецкой».  

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    4 Янв., 16:57
    553 просмотра

    Кузбасс бьет рекорды по снегу

    Кузбасс на новогодние праздники вновь накрыл снежный циклон. По сведениям синоптиков такой богатой на осадки осени и зимы в Кузбассе не было с 1976 года.  Пока бОльшая часть населения празднует, дорожники и коммунальщики очищают магистрали и улицы.  Сейчас на трассах работает около 300 единиц техники. В Кемерове даже в новогоднюю ночью работали грейдеры. Только в областном центре в круглосуточном режиме очищают улицы около двух сотен спецтехники и более 150 рабочих. Задача - убрать так же снежные шапки и наледь с крыш домов. Впереди ещё 5 дней праздников.  У жителей есть возможность помочь коммунальщикам. Выйти с лопатами и помочь дворникам убрать территорию возле подъездов, расчистить дорожки во дворах.

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