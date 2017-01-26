Свежие новости

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Главное26 Янв., 15:04692 просмотра
Жителей Кузбасса ждёт 35-градусный мороз
Январь прощается с Кемеровской областью стужей: синоптики обещают в ближайшие дни существенное похолодание. В ночь на пятницу прогнозируется 25-30 мороза, а местами до …-35. Днём немного теплее:… -20…-25, в отдельных районах …-13…-18, осадков не ожидается. Ветер подует юго-восточный умеренный. В ночные часы …-18…-23, при прояснениях до …-33.
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Главное26 Янв., 14:06904 просмотра
Глава Кемерова рассказал о благоустройстве города в 2017 году
Областной центр собирается участвовать в федеральном проекте «Формирование городской среды». В этом году для его реализации регионам направят свыше 20 миллиардов рублей. Отмечается, что деньги выделяют на условиях софинансирования региональных и муниципальных программ.
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Главное26 Янв., 12:21200 просмотров
Кемеровская область отмечает день рождения
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Главное26 Янв., 12:03140 просмотров
Кузбассовцев призывают поторопиться с оформлением жилья в собственность
1 марта этого года заканчивается срок бесплатной приватизации жилья. Заместитель губернатора Денис Шамгунов обратился у кузбассовцам, которые хотят бесплатно оформить свою недвижимость в собственность.
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Главное25 Янв., 19:07189 просмотров
В Кемерове выросло число детей, заболевших гриппом
В Кузбассе резко увеличилось число заболевших, на карантин закрыты все школы областной столицы. Эта мера будет действовать до особого распоряжения городского управления образования на основании данных Роспотребнадзора. Напомню, ранее были закрыты учебные заведения в Междуреченске, Мысках, Гурьевске, Новокузнецке.
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