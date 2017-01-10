Свежие новости

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Главное9 Янв., 18:50230 просмотров
Жительница Кузбасса выиграла отдых в пятизвёздочном отеле
Надолго запомнит свои новогодние каникулы березовчанка Ирина Юровская. Она победила в конкурсе «Отдыхай на всю катушку!». Его организовали «Вести-Кузбасс» и первый пятизвёздочный отель региона «Томь River Plaza». Участники присылали фото и видео своих уикэндов. Затем на наших
интернет-ресурсах шло голосование. Призом для тех, кто одержал победу, стал незабываемый романтический отдых для двоих накануне Рождества
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Главное6 Янв., 11:45359 просмотров
Сегодня Рождественский сочельник
Сегодня Рождественский сочельник. В этот день принято отказываться от пищи до появления первой звезды. Вечером во всех храмах и церквях состоятся торжественные Литургии, посвященные Рождеству Христову. Кроме того, в Кузбассе сегодня и 7 января пройдет музыкальная акция «Встречаем Рождество». Возле учреждений культуры будут звучать рождественские песни. А духовые оркестры выступят в детских школах искусств и домах культуры. О том, как Кузбасс встретит Рождество мы расскажем завтра в 22.00 на телеканале «Россия 24» и 8 января на «России 1» в 10.20 утра. Следите за эфирами.
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Главное5 Янв., 20:43271 просмотр
В Кузбассе подвели итоги акции «Рождество для всех и для каждого»
Кузбассовцы потратили на благотворительность более четырёх миллионов рублей. Сегодня в Кузбассе подвели итоги акции «Рождество для всех и для каждого», которая ежегодно проходит по инициативе губернатора. Главная цель, конечно, исполнить новогодние желания сирот, детей из многодетных, приемных и опекунских семей. Александра Бердникова оценила, насколько жителям Кемеровской области удалось стать волшебниками.
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Главное4 Янв., 16:59527 просмотров
В Кузбассе в Новый год родилось 56 малышей
Сегодня в Кемерове поздравляли женщин, ставших мамами в новогоднюю ночь. В первый день наступившего года в области появились на свет 56 малышей. По традиции в рамках акции «Родился ребенок» всем семьям вручены денежные премии и медальоны «Рожденному на земле Кузнецкой».
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Главное4 Янв., 16:57553 просмотра
Кузбасс бьет рекорды по снегу
Кузбасс на новогодние праздники вновь накрыл снежный циклон. По сведениям синоптиков такой богатой на осадки осени и зимы в Кузбассе не было с 1976 года. Пока бОльшая часть населения празднует, дорожники и коммунальщики очищают магистрали и улицы. Сейчас на трассах работает около 300 единиц техники. В Кемерове даже в новогоднюю ночью работали грейдеры. Только в областном центре в круглосуточном режиме очищают улицы около двух сотен спецтехники и более 150 рабочих. Задача - убрать так же снежные шапки и наледь с крыш домов. Впереди ещё 5 дней праздников. У жителей есть возможность помочь коммунальщикам. Выйти с лопатами и помочь дворникам убрать территорию возле подъездов, расчистить дорожки во дворах.
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