Свежие новости

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    28 Янв., 15:02
    570 просмотров

    В Кузбассе ударит 37-градусный мороз

    Январь прощается с Кемеровской областью сильными холодами. Как передают синоптики, в ночь на воскресенье ожидается по региону 25-30 градусов мороза, а при прояснениях -…-37. По югу около 19-24.

    В Кемерове ночью …-32…-34. Днём 29 января по области …-15…-20, местами до -25 мороза, по югу области …-9…-14.

    В кузбасской столице днём …-18..-20, ветер южный умеренный, облачно, осадков не ожидается.

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    28 Янв., 14:21
    1703 просмотра

    В Кузбассе по факту пропажи 12-летней девочки возбудили дело по статье «Убийство»

    В Новокузнецке  26 января этого года примерно в 19 часов 15 минут девочка ушла из дома и пропала без вести.  Её место местонахождение не установлено, поиски продолжаются. В них участвуют сотрудники МВД, МЧС и волонтёры. Подключились и самые опытные  следователи и -криминалисты .

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    27 Янв., 17:05
    247 просмотров

    В Кемерове возложили цветы в память о днях блокады Ленинграда

    Сегодня в России отмечают день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Оборона длилась 900 дней. Погибло около миллиона человек, свыше 600 тысяч из них умерли от голода. Сейчас в Кемеровской области живёт 32 ветерана, награждённые медалью "За оборону Ленинграда" и 264 жителя блокадного Ленинграда. В пятницу, 27 января в городах и районах проходят концерты, встречи с фронтовиками. В Кемерове несколько часов назад состоялось возложение цветов в память об участниках тех событий.

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    27 Янв., 12:04
    209 просмотров

    В Кузбассе заканчивается бесплатная приватизация жилья

    Сегодня специалисты комитетов по жилищным вопросам приглашают оформить свою недвижимость в собственность. Нужно торопиться! Напомню, 1 марта заканчивается срок бесплатной приватизации жилья. Можно обратиться в администрации городов и районов или в МФЦ. Какие необходимы документы? Берите ручку и записывайте! 

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    27 Янв., 11:52
    1112 просмотров

    В Кемерове закрыли проезд по Пионерскому бульвару

    Водителей областного центра предупреждают об изменении схемы движения. В пятницу, 27 января до 16:00 закрыт для проезда Пионерский бульвар на участке  Ленина до пр. Октябрьского (в оба направления).

    - В связи с неудовлетворительным состоянием, снежным накатом и заужением проезжей части, - сообщают в ГИБДД города. В ведомстве отметили, что водителям стоит продумать альтернативный маршрут. 

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