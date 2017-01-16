Свежие новости

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Главное12 Янв., 14:351753 просмотра
В Кузбассе скончалась известная радиоведущая
Она давала надежду ребятишкам, которые воспитываются в детских домах, знакомила их с новыми мамами и папами. Ушла из жизни наша коллега, автор и ведущая программы "Мы вместе" Марина Александрова.
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Главное11 Янв., 20:071440 просмотров
Суд по делу Мовшина состоится, заявил председатель независимой комиссии
Сегодня ряд информационных агентств распространили информацию о том, что в резонасном ДТП с участием бывшего руководителя областного ГИБДД Юрия Мовшина, появилась вторая экспертиза. Она показала, что виновник аварии другой водитель, который был за рулём Тойоты Премио. Вести - Кузбасс обратились за комментарием к депутату Госдумы Евгению Косяненко, который возглавляет независимую комиссию по контролю расследования.
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Главное10 Янв., 16:201154 просмотра
Аман Тулеев передал звание «Народного героя Кузбасса»
В Кемеровской области 10 января подвели итоги конкурса «Народный герой Кузбасса-2016», проходившего при поддержке депутатов областного Совета.
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Главное9 Янв., 18:50535 просмотров
Жительница Кузбасса выиграла отдых в пятизвёздочном отеле
Надолго запомнит свои новогодние каникулы березовчанка Ирина Юровская. Она победила в конкурсе «Отдыхай на всю катушку!». Его организовали «Вести-Кузбасс» и первый пятизвёздочный отель региона «Томь River Plaza». Участники присылали фото и видео своих уикэндов. Затем на наших
интернет-ресурсах шло голосование. Призом для тех, кто одержал победу, стал незабываемый романтический отдых для двоих накануне Рождества
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Главное6 Янв., 11:45484 просмотра
Сегодня Рождественский сочельник
Сегодня Рождественский сочельник. В этот день принято отказываться от пищи до появления первой звезды. Вечером во всех храмах и церквях состоятся торжественные Литургии, посвященные Рождеству Христову. Кроме того, в Кузбассе сегодня и 7 января пройдет музыкальная акция «Встречаем Рождество». Возле учреждений культуры будут звучать рождественские песни. А духовые оркестры выступят в детских школах искусств и домах культуры. О том, как Кузбасс встретит Рождество мы расскажем завтра в 22.00 на телеканале «Россия 24» и 8 января на «России 1» в 10.20 утра. Следите за эфирами.
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