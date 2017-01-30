Свежие новости

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Главное28 Янв., 15:02570 просмотров
В Кузбассе ударит 37-градусный мороз
Январь прощается с Кемеровской областью сильными холодами. Как передают синоптики, в ночь на воскресенье ожидается по региону 25-30 градусов мороза, а при прояснениях -…-37. По югу около 19-24.
В Кемерове ночью …-32…-34. Днём 29 января по области …-15…-20, местами до -25 мороза, по югу области …-9…-14.
В кузбасской столице днём …-18..-20, ветер южный умеренный, облачно, осадков не ожидается.
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Главное28 Янв., 14:211703 просмотра
В Кузбассе по факту пропажи 12-летней девочки возбудили дело по статье «Убийство»
В Новокузнецке 26 января этого года примерно в 19 часов 15 минут девочка ушла из дома и пропала без вести. Её место местонахождение не установлено, поиски продолжаются. В них участвуют сотрудники МВД, МЧС и волонтёры. Подключились и самые опытные следователи и -криминалисты .
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Главное27 Янв., 17:05247 просмотров
В Кемерове возложили цветы в память о днях блокады Ленинграда
Сегодня в России отмечают день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Оборона длилась 900 дней. Погибло около миллиона человек, свыше 600 тысяч из них умерли от голода. Сейчас в Кемеровской области живёт 32 ветерана, награждённые медалью "За оборону Ленинграда" и 264 жителя блокадного Ленинграда. В пятницу, 27 января в городах и районах проходят концерты, встречи с фронтовиками. В Кемерове несколько часов назад состоялось возложение цветов в память об участниках тех событий.
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Главное27 Янв., 12:04209 просмотров
В Кузбассе заканчивается бесплатная приватизация жилья
Сегодня специалисты комитетов по жилищным вопросам приглашают оформить свою недвижимость в собственность. Нужно торопиться! Напомню, 1 марта заканчивается срок бесплатной приватизации жилья. Можно обратиться в администрации городов и районов или в МФЦ. Какие необходимы документы? Берите ручку и записывайте!
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Главное27 Янв., 11:521112 просмотров
В Кемерове закрыли проезд по Пионерскому бульвару
Водителей областного центра предупреждают об изменении схемы движения. В пятницу, 27 января до 16:00 закрыт для проезда Пионерский бульвар на участке Ленина до пр. Октябрьского (в оба направления).
- В связи с неудовлетворительным состоянием, снежным накатом и заужением проезжей части, - сообщают в ГИБДД города. В ведомстве отметили, что водителям стоит продумать альтернативный маршрут.