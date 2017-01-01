Синоптики Кузбасса дали прогноз на первые дни января

Как сообщили в Кемеровском Гидрометцентре, в пятницу столбик термометра будет на отметках ... -5...-10, в отдельных районах около ...-15. Ветер подует западный с порывами до 16 метро в секунду, возможен снег. Ночью ...-13, при прояснениях до ...-22.

В субботу, 31 декабря в пределах ...-5...-10, местами ...-15. Синоптики обещают метели и снегопад, ветер западный ветер с порывами до 16 метров в секунду.

- Встречать Новый год кузбассовцы будут с температурами ...-12...-17. В Кемерове температура ...-13...-15. Западный ветер будет усиливаться, небольшой снег, метели, - рассказали специалисты.

В первый день 2017-го года, 1 января около ...-5...-10, в областной столице ... -8...-10. Снег и западный порывистый ветер, ночью...-10...-15.

Днём 2 января ... -3...-8, в последующие сутки значительных перемен не ожидается.