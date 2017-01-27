В Кемерове у магазина в Кировском "забывают" убирать снег

Сегодня традиционная тулеевская пятница. На помощь коммунальщикам в борьбе со снежной стихией выйдут десятки тысяч кузбассовцев. Несмотря на помощь, дорожникам приходится трудиться круглосуточно. Андрей Свиридов увидел, как идёт работа в разных городах Кузбасса.

Магазин дверных технологий по адресу улица Инициативная 44, это Кировский район областного центра (собственник Вадим Симонов), давно привлекает внимание горожан. Огромные сугробы и снег на козырьке сложно не заметить. А ведь нужно немного, взять в руки лопаты и выйти на улицу на пару часов.

Вот совершенно другое отношение - территория вокруг кемеровского цирка намного больше, однако, автостоянка и ступеньки, а это не одна сотня квадратных метров в идеальном состоянии, довольны работой дворников и жители дома на улице 40 лет октября.

Екатерина Петрова председатель совета многоквартирного дома: С восьми часов мы уже здесь получаем вот такую территорию. Если в течение дня выпадает снег, они опять приходят и вновь чистят .

Борьба со снегом идёт по всей области. Например, в Анжеро – Судженске с начала зимы вывезли около ста тысяч кубометров снега, для оперативности, отвалы организовали в разных районах города.

В Юрге спецтехника работает круглосуточно. Единственная проблема, брошенные на обочине автомобили, их эвакуируют и только потом убирают снег. Привлекают и военные камазы. Власти обеспечивают коммунальщиков горячим чаем с выпечкой.

В Междуреченске на крышах жилых домов по двадцать сантиметров снега. На помощь приходят альпинисты, работают только со страховкой, три часа и объект готов.

Нынешняя зима заставила поволноваться и жителей отдалённых посёлков. Усть – Анзас и Суета находятся в тайге, добраться сюда не легко, однако даже здесь теперь свободно можно проехать. Дорогу в деревни трактор пробивал несколько дней, и теперь местные жители свободно выезжают в город. Только сообща можно противостоять снежной стихии и тем самым избежать половодья весной.



