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По Новокузнецку ездит экомобиль для сбора раздельного мусора

30 Янв. 2017, 13:51
16 просмотров

Сегодня по улицам Новокузнецка ездит экомобиль. Уникальный в своём роде мусоровоз собирает по отдельности пластик, макулатуру и картон. Так, бытовые отходы получают вторую жизнь, а люди  порядок во дворах и подъездах. 

 


 


 

Жители этой пятиэтажки на улице Покрышкина экомобиль встречают лично. Прямо к машине несут – кто пакет с пластиковыми бутылками, кто макулатуру. Идею разделять бытовые отходы поддержали всем домом. А теперь это делать стало проще. Мобильный пункт приема мусора приезжает в назначенное время и отвозит собранные мешки на переработку.

Кому неудобно встречать экомобиль, оставляют мусор на специальной площадке. Экспедиторы зеленого грузовичка  забирают отходы сами. На переработку везут картон, пластик и бумагу. Есть возможности отдельно забирать бутылки из-под бытовой химии. Причем, возможности экомобиля  будут расширяться. Проект планируется как по многоквартирным домам, так и по частному сектору. Абсолютно никаких дополнительных расходов они не несут. Кроме того, что они у себя дома это собирают и в определенное время в определенный день выносят это либо на место, либо непосредственно в экомобиль. 

  Экологи промониторили – сейчас у жильцов накапливается много пластика и бумаги. Поэтому  запустили проект специально для горожан, готовых разделять мусор. Раньше нужно было накопить не меньше полцентнера отходов, заключить договор с перевозчиком. Теперь достаточно сделать заявку и выбрать удобное для загрузки время.


 


Юлия Макулова, Иван Шубников, «Вести-Кузбасс», Новокузнецк

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