Кузбассовцам предлагают обновить гардероб за 3.500 рублей

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На Ярмарке верхней одежды «Всё по 3500» представлено более двух тысяч моделей на любой вкус и возраст. Эти пальто и куртки с утеплителями из верблюжьей шерсти и тинсулейта - гипоаллергенного аналога лебяжьего пуха, который используется в снаряжении космонавтов и полярников. Все изделия лёгкие и отлично подчёркивают силуэт. А главное - все модели по 3500! Получится одеть сразу всю семью. Ярмарка верхней одежды «Всё по 3500» работает ежедневно с 10.00 утра до 20.00 в Кемерове на бульваре Строителей 29 и в Новокузнецке на улице Тольятти – 44.







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