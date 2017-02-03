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Кузбассовцам предлагают обновить гардероб за 3.500 рублей

3 Фев. 2017, 17:24
47 просмотров

На  Ярмарке  верхней  одежды  «Всё  по  3500» представлено  более  двух  тысяч  моделей  на  любой  вкус  и  возраст. Эти  пальто  и  куртки  с  утеплителями  из  верблюжьей  шерсти  и  тинсулейта  -  гипоаллергенного  аналога  лебяжьего  пуха,  который  используется  в  снаряжении  космонавтов  и  полярников.  Все  изделия  лёгкие  и  отлично  подчёркивают  силуэт.  А  главное  -  все  модели  по  3500!  Получится  одеть  сразу  всю  семью. Ярмарка верхней одежды «Всё по 3500» работает ежедневно с 10.00 утра до 20.00 в Кемерове на бульваре Строителей 29 и в Новокузнецке на улице Тольятти – 44.                       

 


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