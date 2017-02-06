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Кузбасские телеведущие оценили фильм «Притяжение»

6 Фев. 2017, 16:00
6 просмотров

По числу просмотров блокбастер Притяжение бьёт все рекорды. Новый фильм уже посмотрели более двух миллионов человек. В том числе и сотрудники нашей телекомпании. В минувшие выходные мы тоже ходили в кино.

 

Сотрудники  программы  «Вести-Кузбасс»  на  крыше  кинотеатра  зрелищного  падения  метеоритов,  конечно,  не  ждут.  Это  подготовка  к  виртуальному  путешествию  в  мир  фантастики.  И,  хотя  адреналина  в  работе  хватает,  субботняя  порция  кинематографической  сенсации  не  лишняя.  По  событийности  «Притяжение»  сродни  самому  рейтинговому  выпуску  новостей.  Радует  только,  что  катастрофа  здесь  вымышленная.

Анастасия Рева, заместитель директора ГТРК «Кузбасс»: «Действительно,  фильм  потрясающий.  Когда  смотрела  промо, думала, что это  «войнушка». На  самом  деле  чистая  история  любви, можно  пойти  семьёй,  получить  удовольствие.

Александра Бердникова, шеф-редактор программы  «Вести-Кузбасс»: «Достойный  фильм  и  приятно  смотреть,  что  у  нас  в  российском  кинематографе    у нас  уже  всё-таки  уже  уровень  такой.  Операторская  работа  потрясающая,  монтаж,  эффекты».

Для  главной  героини  «Притяжения»  Ирины  Старшенбаум  это  был  дебют.  А  вот  Александра  Петрова  и  Риналя  Мухаметова  пресса  уже  окрестила  новыми  секс-символами.  В  фильме  снимались  и  мэтры  отечественного  кино:  Сергей Гармаш, Олег Меньшиков,  Людмила Максакова. Кстати, кастинг «Притяжения» шел почти год. В  нём  приняли  участие  сотни  молодых  российских  актёров.

Андрей Свиридов, ведущий программы «Вести-Кузбасс»:  «Это  как  раз  тот  редкий  случай,  когда  фильм  даёт  возможность  задуматься  нам,  людям,  зачем  человек  живёт,  что  такое  любовь».

Наталья Преловская, ведущая программы «Вести-Кузбасс»: «Выбралась  и  нисколько  не  пожалела,  потому  что  фильм  очень  красивый,  очень  качественный, всем  советую». 

Если  мастерство  парфюмера  -  это  игра  ассоциациями,  то  режиссёру  важно  затронуть  души  зрителей.  Задача  непростая.  Но  на  премьере  «Притяжения»  люди  не  только  переживают  за  персонажей,  но  иногда  смеются,  а  бывает,  и  плачут.

Юлия Должикова: ведущая программы «Вести-Кузбасс»: «Сегодня  оставили  с  мужем  ребёнка  с  бабушками  дома  и  не  пожалели,  всё  очень  замечательно,  супер!»

Успех  «Притяжения»  вполне  объясним.  Здесь  экшн  и  мелодрама  в  одном  флаконе.  Таинственный  браслет  и  непреодолимая  симпатия  к  пришельцу -  для  любителей  лавстори,  для  ценителей  серьёзного  кино  -   размышления  о  природе  бунта  и  агрессии  в  обществе.

Андрей Андреев, директор ГТРК «Кузбасс»: «Когда-то  были  традиции  ходить  в  кино  семьями,  дворами,  коллективами.  Я  считаю,  эта  традиция  должна  возродиться.  И  смотреть  надо  добрые  фильмы.  Фильм  этот  очень  добрый». 

Огромное  количество  людей  уже  просит режиссера  снять продолжение,  так  что,  вполне  возможно,  это  только  начало  большого  притяжения и любви  к  новому  российскому  кино.


 


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