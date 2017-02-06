Кузбасские телеведущие оценили фильм «Притяжение»

По числу просмотров блокбастер Притяжение бьёт все рекорды. Новый фильм уже посмотрели более двух миллионов человек. В том числе и сотрудники нашей телекомпании. В минувшие выходные мы тоже ходили в кино.

Сотрудники программы «Вести-Кузбасс» на крыше кинотеатра зрелищного падения метеоритов, конечно, не ждут. Это подготовка к виртуальному путешествию в мир фантастики. И, хотя адреналина в работе хватает, субботняя порция кинематографической сенсации не лишняя. По событийности «Притяжение» сродни самому рейтинговому выпуску новостей. Радует только, что катастрофа здесь вымышленная.

Анастасия Рева, заместитель директора ГТРК «Кузбасс»: «Действительно, фильм потрясающий. Когда смотрела промо, думала, что это «войнушка». На самом деле чистая история любви, можно пойти семьёй, получить удовольствие.

Александра Бердникова, шеф-редактор программы «Вести-Кузбасс»: «Достойный фильм и приятно смотреть, что у нас в российском кинематографе у нас уже всё-таки уже уровень такой. Операторская работа потрясающая, монтаж, эффекты».

Для главной героини «Притяжения» Ирины Старшенбаум это был дебют. А вот Александра Петрова и Риналя Мухаметова пресса уже окрестила новыми секс-символами. В фильме снимались и мэтры отечественного кино: Сергей Гармаш, Олег Меньшиков, Людмила Максакова. Кстати, кастинг «Притяжения» шел почти год. В нём приняли участие сотни молодых российских актёров.

Андрей Свиридов, ведущий программы «Вести-Кузбасс»: «Это как раз тот редкий случай, когда фильм даёт возможность задуматься нам, людям, зачем человек живёт, что такое любовь».

Наталья Преловская, ведущая программы «Вести-Кузбасс»: «Выбралась и нисколько не пожалела, потому что фильм очень красивый, очень качественный, всем советую».

Если мастерство парфюмера - это игра ассоциациями, то режиссёру важно затронуть души зрителей. Задача непростая. Но на премьере «Притяжения» люди не только переживают за персонажей, но иногда смеются, а бывает, и плачут.

Юлия Должикова: ведущая программы «Вести-Кузбасс»: «Сегодня оставили с мужем ребёнка с бабушками дома и не пожалели, всё очень замечательно, супер!»

Успех «Притяжения» вполне объясним. Здесь экшн и мелодрама в одном флаконе. Таинственный браслет и непреодолимая симпатия к пришельцу - для любителей лавстори, для ценителей серьёзного кино - размышления о природе бунта и агрессии в обществе.

Андрей Андреев, директор ГТРК «Кузбасс»: «Когда-то были традиции ходить в кино семьями, дворами, коллективами. Я считаю, эта традиция должна возродиться. И смотреть надо добрые фильмы. Фильм этот очень добрый».

Огромное количество людей уже просит режиссера снять продолжение, так что, вполне возможно, это только начало большого притяжения и любви к новому российскому кино.



