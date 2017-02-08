Каждое четвёртое ДТП с пострадавшими случается на кузбасских перекрёстках

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Каждое четвёртое ДТП с пострадавшими происходит на перекрёстках, об этом рассказали сотрудники Госавтоинспекции. Причём их причиной становятся как нарушения правил водителями, так и пешеходами. Чтобы не допустить подобных происшествий инспекторы проводят спецоперации. Особое внимание уделяют участкам с большим потоком транспорта. Многие водители спешат, игнорируют сигналы светофоров и дорожные знаки. Много вопросов у инспекторов и к пешеходам, которые невнимательны при переходе проезжей части. Профилактическая акция продлится до конца следующей недели.



