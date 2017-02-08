В Следкоме Кузбасса назвали причину смерти школьника из Тайги

55 просмотров

В Кузбассе продолжается расследование гибели 10-летнего школьника из Тайги, дело находится на личном контроле губернатора. Напомним, 6 февраля пропал Руслан Чурин. Его искали полицейские, спасатели и волонтёры. В результате тело ребёнка нашли в одном из искусственных водоёмов.

- В настоящее время проведена процедура опознания. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти мальчика явилась асфиксия дыхательных органов от утопления в воде, - сообщили в Следкоме по Кемеровской области.

Предварительно установлено, что мальчик поругался с одним из учеников и не пошёл из-за этого на занятия. Вместо школы Руслан отправился гулять по городу и оказался рядом с местом, где и произошла трагедия. Сейчас следователи изучают, каким образом здесь появился водоём.



