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В Следкоме Кузбасса назвали причину смерти школьника из Тайги

8 Фев. 2017, 14:19
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В Кузбассе продолжается расследование гибели 10-летнего школьника из Тайги, дело находится на личном контроле губернатора. Напомним, 6 февраля пропал Руслан Чурин. Его искали полицейские, спасатели и волонтёры. В результате тело ребёнка нашли в одном из искусственных водоёмов.  

В настоящее время проведена процедура опознания. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы,  причиной смерти мальчика явилась асфиксия дыхательных органов от утопления в воде, - сообщили в Следкоме по Кемеровской области. 

Предварительно установлено, что мальчик поругался с одним из учеников и не пошёл из-за этого на занятия. Вместо школы Руслан отправился гулять по городу и оказался рядом с местом, где и произошла трагедия. Сейчас следователи изучают, каким образом здесь появился водоём. 


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