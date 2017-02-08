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В Кемерове нерасторопность «скорой» обернулась уголовным делом

8 Фев. 2017, 17:34
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Сегодня Следственный комитет Кемеровской области возбудили дело по статье «Халатность» после инцидента, который произошел в Кемерове в новогоднюю ночь. Мы рассказывали:  в ночь на 1 января у жительницы областного центра начались преждевременные роды, она вызвала «скорую». Машину пришлось ждать более 2 часов, хотя живет женщина всего в 15 минутах ходьбы от станции. Роды принял муж. Следствию предстоит установить вину всех, причастных к данному инциденту. Напомню, главного врача станции скорой помощи Евгения Аверьянова губернатор уже отстранил от занимаемой должности. 


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