В кемеровском городе-спутнике появятся новые "дома"

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В жилом районе "Лесная поляна" совсем скоро поселятся новые веселые жильцы - скворцы. Сегодня для них строили благоустроенное комфортное жилье. Мастер-класс по изготовлению скворечников для птиц, которые уже совсем скоро прилетят к нам в регион, провел профессиональный плотник. Местная ребятня старалась мастерить домики для пернатых соседей. Дети узнали, какие бывают скворечники, какие инструменты нужны для их изготовления. Жилье для птиц-«новоселов» готово - ждем весну.



