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Мать убитой в Новокузнецке Вики Реймер знала обвиняемого с детства

9 Фев. 2017, 17:17
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Сегодня призыв губернатора об отмене моратория на смертную казнь для педофилов поддержал известный продюсер Иосиф Пригожин. напомню, накануне Аман Тулеев обратился к общественности, депутатам Госдумы и членам совета Федерации от Кузбасса принять активное участие в разработке законопроекта, который позволит жестко наказывать преступников, которые покушаются на жизнь и здоровье детей. За смертную казнь педофилов и мама, погибшей в конце января Виктории Реймер. сегодня по этому поводу она дала интервью нашим коллегам из Междуреченска.

 

Ольга Реймер: «У всех есть дети. это крик матери. не дай бог вот это пережить всем я даже врагу не пожелаю этого. Мы знали друг друга с детства, мы росли на одной улице. Мы общались семьями, у него самого - дети. Была очная ставка, я его видела, он не человек. Пускай его расстреляют, убьют, ввести надо такой закон, чтоб расстреливали сразу этих людей, даже не людей. этих мразей, тварей, я не знаю, как назвать. которые издеваются над людьми, над нашими детьми».

 


Тэги: Новокузнецк, Вика Реймер
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