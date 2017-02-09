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Кемерове прошёл семинар-тренинг «Создаём эффективную команду»

9 Фев. 2017, 17:31
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У кузбасских профсоюзов – молодое лицо. В Кемерове прошёл семинар-тренинг «Создаём эффективную команду». В нём приняли участие члены Молодёжного совета Федерации профсоюзных организаций Кузбасса. 

   

Вот в такой неформальной атмосфере открылся семинар молодёжного совета кузбасских профсоюзов. Участники вообще отказались от столов и общались в непринужденной обстановке. Так создаётся эффективная команда!  

Сергей Сердюков, председатель молодёжного совета федерации профсоюзных организаций Кузбасса: «Эти площадки дают возможность научить ребят каким-то публичным основам, как вести себя в коллективных переговорах. Мы даем им основные, базовые вещи, которые они могут использовать в своих профсоюзных организациях на местах.

Федерация профсоюзных организаций Кузбасса делает ставку на молодёжь. А такие формы общения, как ролевые игры, тесты и презентации позволяют эффективнее решать конкретные вопросы   

Олег Маршалко, председатель федерации профсоюзных организаций Кузбасса: «Работа с молодёжью нужна как молодёжи, так и вообще в целом профсоюзам. Для нас это одно из главных направлений вообще работы. Сегодня у молодёжи достаточно много проблем. Чем раньше молодёжь и мы вместе с ними включаемся в эти проблемы, в решение этих проблем, тем большего эффекта мы достигнем совместными действиями.

Дай пять! Это не только игра на тренинге. Рукопожатие на эмблеме кузбасских профсоюзов без лишних слов говорит о том, что они всегда готовы к сотрудничеству с теми, кому небезразличны интересы трудящихся. И за молодёжью будущее!


 


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