Кемеровские музыканты взяли три гран-при на международном фестивале

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Кемеровские музыканты взяли три гран-при из четырёх возможных на Маланинском международном фестивале-конкурсе, который проходил в Новосибирске. В этом году показать свое мастерство и побороться за звание лучших съехалось больше полутора тысяч конкурсантов. Была представлена вся Россия: от Архангельска до Камчатки. Много было и гостей из-за рубежа: Португалии, Шотландии, Франции, Испании, Белоруссии, Украины. Кемеровские музыканты исполняли произведения на мандолине, цитре и гармони. Они покорили жюри яркостью таланта и искромётностью выступления.



