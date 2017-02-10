Радио «Маяк в Кузбассе»
«Радио России-Кузбасс»
Радио «Вести FM»
RSS новостей
10 Февраля 2017 Кемерово
2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
← 2016
Версия для печати

Кемервочанин в медицинской маске похищал смартфоны

10 Фев. 2017, 14:34
25 просмотров

На 10 лет может попасть за решетку кемеровчанин, который напал на салон сотовой связи. В медицинской маске он зашёл в магазин, и угрожая похожим на обрез ружья  предметом, похитил 5 дорогих смартфонов. Ущерб оценили почти в четверть миллиона рублей. Налетчика задержали в его загородном доме. Выяснилось, что гаджеты он продал в Новосибирске, их изъятием сейчас занимаются оперативники. А налетчику до суда выехать за пределы города не удасться - он находится под подпиской.

 


Тэги:
Все новости
Другие новости


Система Orphus
Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–2017
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Карта сайта
Реклама на сайте и ТВ
Контактная информация

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.


Для детей старше 16 лет.

Рейтинг@Mail.ru

Создание сайта ITConstruct
Поддержка ГТРК «Кузбасс»
Большая Медведица