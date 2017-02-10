Кемервочанин в медицинской маске похищал смартфоны

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На 10 лет может попасть за решетку кемеровчанин, который напал на салон сотовой связи. В медицинской маске он зашёл в магазин, и угрожая похожим на обрез ружья предметом, похитил 5 дорогих смартфонов. Ущерб оценили почти в четверть миллиона рублей. Налетчика задержали в его загородном доме. Выяснилось, что гаджеты он продал в Новосибирске, их изъятием сейчас занимаются оперативники. А налетчику до суда выехать за пределы города не удасться - он находится под подпиской.



