В Промышленновском районе начался первый этап спартакиады

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Первый этап спартакиады среди трудовых коллективов стартовал в Промышленновском районе. Заявлено рекордное количество команд 18 сборных. Это сотрудники администрации, образования, спортивных школ, культуры, работники сельхозпредприятий, управляющих компаний, железнодорожники, медики, полицейские и спасатели. Лыжные гонки проводили в сосновом бору. В прошлом году заброшенный лес привели в порядок. Вывезли мусор, спилили лишние кустарники, установили освещение. Сегодня сосновый бор традиционное место отдыха и проведения зимних состязаний. В этот раз в смешанной эстафете четырёхкилометровую дистанцию бежали как мужчины так и женщины, несмотря на спортивный азарт, спартакиада была больше похожа на праздник: тёплая погода, свежий воздух и отличное настроение участников. Следующие старты состоятся в начале марта.



