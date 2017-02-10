В Кузбассе пройдёт грандиозная «Гонка Героев»

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Ровно 1 месяца до грандиозного спортивного события! Напомню, в Кузбассе пройдет зимняя Гонка героев! Это федеральный проект и ГТРК "Кузбасс" выступает его главным информационным партнёром. Только наша телерадиокомпания имеет эксклюзивные права на трансляцию грандиозного действа. Стартовать будем 11 марта на секторе Е в Шерегеше. 6 километров трассы, 30 препятствий. Следите за эфирами. Ежедневно мы будем рассказывать, как идёт подготовка к стартам, на каком этапе находится строительство трассы. Спешите купить билет!



