Долг кузбассовцев за «коммуналку» составляет 3 миллиарда рублей

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Около 3 миллиардов рублей задолжали кузбассовцы за услуги ЖКХ и электроэнергию. В 2016-м по поручению губернатора коммунальщики усилили борьбу с должниками. В этом году Кузбассе вновь началась полномасштабная акция. Судебные приставы вместе с представителями управляющих компаний проводят рейды. Сегодня сразу 4 группы работали в Кировском районе. За несколько часов удалось обойти пол сотни адресов. Среди должников были такие, которые не платили около 10 лет, задолжав более 300 тысяч рублей. Напомню, если гражданин не оплачивает коммунальные услуги более 2 месяцев, против него могут возбудить административное дело. И по решению суда приставы вправе арестовать счета должника. Коммунальщики, со своей стороны, могут отключить электричество и перекрыть канализацию.



