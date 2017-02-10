Предприятия СКЭК вывезли с кузбасских улиц около 10.000 кубометров снега

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Почти десять тысяч кубометров снега вывезли с улиц городов области сотрудники северо-кузбасской энергетической компании, генеральный директор Дмитрий Волков. Предприятия СКЭК одними из первых откликнулись на призыв губернатора бороться со снегом. Как только начались снегопады каждую среду и пятницу коммунальщики выходят на субботники. Задействованы не только люди около трёхсот человек, но и вся необходимая техника: погрузчики, грейдеры, самосвалы. Сегодня порядок наводили в исторической части областного центра. Именно этот участок в районе улицы Кирова уже много лет закреплён за северо – кузбасской энергетической компании. Это любимое место отдыха кемеровчан, повсюду многолетние деревья, скамейки, поэтому работать приходится осторожно. Благодаря слаженным действиям и здесь удаётся противостоять снежной стихии.



