В Кемерове прошла презентация «Книги Памяти и Славы»

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В Заводском районе Кемерова состоялась презентация «Книги Памяти и Славы», посвящённой бойцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, войны афганской и в современных локальных конфликтах. Материал для публикации собран поисковыми отрядами, активистами 13-ти школ района и родственниками военнослужащих. В книгу внесены имена 116 человек. Здесь собраны сведения не только о погибших, но и ныне живущих ветеранах. Пока, издание представлено в одном экземпляре, и будет храниться в местном центре творчества. Посмотреть и почитать «Книгу Памяти и Славы» сможет любой желающий.



