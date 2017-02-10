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В Кемерове прошла презентация «Книги Памяти и Славы»

10 Фев. 2017, 17:18
22 просмотра

В  Заводском  районе  Кемерова  состоялась  презентация  «Книги  Памяти  и Славы»,  посвящённой  бойцам,  погибшим  в  годы  Великой  Отечественной  войны, войны  афганской  и  в  современных  локальных  конфликтах.  Материал  для  публикации  собран  поисковыми  отрядами,  активистами  13-ти  школ  района  и  родственниками  военнослужащих.  В  книгу  внесены  имена  116  человек.  Здесь  собраны  сведения  не  только  о  погибших,  но  и  ныне  живущих  ветеранах.  Пока,  издание  представлено  в  одном  экземпляре,  и  будет  храниться  в  местном  центре  творчества.  Посмотреть  и  почитать  «Книгу  Памяти  и  Славы»  сможет  любой  желающий.

 


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