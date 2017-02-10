Кемеровчане увидят раритеты времен Гражданской войны

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В Кемерове в школе Кировского района открылась уникальная выставка раритетов времен Гражданской войны начала прошлого века. Экспонаты по крупицам собирали со всей области. Большая часть была передана старожилами из д. Дмитриевка Чебулинского района, где проходили бои между армией Колчака и солдатами Красной армии. Здесь и серебряный георгиевский крест, с которого и началась собираться экспозиция. Собирались и тщательно проверялись артефакты в течении нескольких лет. Школьники смогли увидеть награды царских времен, элементы солдатского оружия, быта. И познакомились со страницами истории Кузбасса и России.



