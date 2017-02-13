На Красном озере в Кемерове проходят тренировки водолазов

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Перед началом ледохода кемеровские спасатели проводят водолазные тренировки на озере Красное. Прогулки по льду, особенно когда он теряет свою мощь, дело небезопасное. Такие тактико-специальные учения по водной подготовке позволяют отработать навыки работы со спасательным снаряжением и проверить слаженность действий всех участников команды. Сегодня она насчитывает 18 водолазов. Кроме того, они практикуются в подводном ориентировании, обследовании мест проведения спасательных работ, а также в ведении поиска затонувшей техники.



