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Депутат Госдумы от Кузбасса учредил конкурс для студентов КемГУ

13 Фев. 2017, 17:10
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Уникальный шанс для молодых и креативных сделать серьёзный шаг к успеху в выбранной ими профессии. Депутат Государственной Думы Антон Горелкин объявил об учреждении конкурса для студентов Кемеровского госуниверситета. Сегодня он побывал в альма-матер и провёл лекцию для будущих журналистов. Рассказал о перспективе развития средств массовой информации, влиянии на них социальных сетей и мессенджеров, а в завершении объявил о начале приёме заявок на конкурс под названием "Первый проект".

Антон Горелкин, депутат Государственной Думы: «В рамках этого конкурса я жду от наших молодых студентов журфака, чтобы они предложили какие-то интересные вдохновляющие проекты новых медиа, новых современных СМИ, которые должны сегодня работать на новом технологическом витке. В рамках этого конкурса запланирован приз губернатора, три премии: первая и две поощрительных. И если какой-то проект нам понравится, мы обязуемся найти инвестора и помочь студенту реализовать этот проект». 


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