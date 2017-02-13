Депутат Госдумы от Кузбасса учредил конкурс для студентов КемГУ

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Уникальный шанс для молодых и креативных сделать серьёзный шаг к успеху в выбранной ими профессии. Депутат Государственной Думы Антон Горелкин объявил об учреждении конкурса для студентов Кемеровского госуниверситета. Сегодня он побывал в альма-матер и провёл лекцию для будущих журналистов. Рассказал о перспективе развития средств массовой информации, влиянии на них социальных сетей и мессенджеров, а в завершении объявил о начале приёме заявок на конкурс под названием "Первый проект".

Антон Горелкин, депутат Государственной Думы: «В рамках этого конкурса я жду от наших молодых студентов журфака, чтобы они предложили какие-то интересные вдохновляющие проекты новых медиа, новых современных СМИ, которые должны сегодня работать на новом технологическом витке. В рамках этого конкурса запланирован приз губернатора, три премии: первая и две поощрительных. И если какой-то проект нам понравится, мы обязуемся найти инвестора и помочь студенту реализовать этот проект».



