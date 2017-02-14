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В Кузбассе стало легче получить права и паспорт

14 Фев. 2017, 17:30
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Электронное правительство динамично развивается в Кузбассе. Процесс предоставления государственных и муниципальных услуг становится все комфортнее, доступнее и  проще, а  их перечень  постоянно расширяется.   В феврале   это произошло в очередной  раз,  и теперь в  МФЦ  можно  получить новый паспорт и водительское  удостоверение.  


Новое  предложение  МФЦ уже  пользуется  спросом.  Только  за первую неделю февраля больше тысячи  кузбассовцев  обратились за получением паспорта или  200 человек  - за  новыми водительскими удостоверениями.  Анастасия Старовойтова   стала 30-ой жительницей  области, получившей   в  МФЦ новые права.  Весь процесс  занял  всего  три дня.

 Анастасия Старовойтова: Обратилась   в  МФЦ за услугой, довольная очень,  помогли разобраться специалисты, подала заявление, на месте меня сфотографировали, приняли мои документы , сказали  , ждите звонка  , позвонили  , сказали,   приходите, получайте,  пришла, получила, всем довольна.    

Работа по созданию  сети  МФЦ ведется в Кузбассе  с 2011 года.  Сегодня   в области уже 39  многофункциональных  центров, которые  действуют   в   каждом городе   и районе.   Здесь можно оформить   в собственность недвижимость, подать заявления на различные виды социальных пособий, встать в очередь на жилье или детский сад и многое другое. Центры  оборудованы  электронной системой управления очередью, которая помогает значительно сократить время ожидания и повысить эффективность работы специалистов.   Здесь же   размещены платежные терминалы и банкоматы .  

Денис Шамгунов, Заместитель губернатора: «Самое главное  преимущество МФЦ , что человеку для получения кокой-то услуги  надо прийти всего  два раза . То есть первый  раз это обратиться за получением  услуги и сдать все необходимые  документы , а второй  - прийти  уже  и получить готовый результат».  

Только  за прошлый год   в многофункциональные  центры обратилось более шестисот пятидесяти  тысяч   кузбассовцев ,  так что  удобство  и эффективность такой  формы  работы оценил каждый четвертый  житель  области. 


Тэги: Кемерово, МФЦ
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