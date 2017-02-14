В Кузбассе стало легче получить права и паспорт

Электронное правительство динамично развивается в Кузбассе. Процесс предоставления государственных и муниципальных услуг становится все комфортнее, доступнее и проще, а их перечень постоянно расширяется. В феврале это произошло в очередной раз, и теперь в МФЦ можно получить новый паспорт и водительское удостоверение.

Новое предложение МФЦ уже пользуется спросом. Только за первую неделю февраля больше тысячи кузбассовцев обратились за получением паспорта или 200 человек - за новыми водительскими удостоверениями. Анастасия Старовойтова стала 30-ой жительницей области, получившей в МФЦ новые права. Весь процесс занял всего три дня.

Анастасия Старовойтова: Обратилась в МФЦ за услугой, довольная очень, помогли разобраться специалисты, подала заявление, на месте меня сфотографировали, приняли мои документы , сказали , ждите звонка , позвонили , сказали, приходите, получайте, пришла, получила, всем довольна.

Работа по созданию сети МФЦ ведется в Кузбассе с 2011 года. Сегодня в области уже 39 многофункциональных центров, которые действуют в каждом городе и районе. Здесь можно оформить в собственность недвижимость, подать заявления на различные виды социальных пособий, встать в очередь на жилье или детский сад и многое другое. Центры оборудованы электронной системой управления очередью, которая помогает значительно сократить время ожидания и повысить эффективность работы специалистов. Здесь же размещены платежные терминалы и банкоматы .

Денис Шамгунов, Заместитель губернатора: «Самое главное преимущество МФЦ , что человеку для получения кокой-то услуги надо прийти всего два раза . То есть первый раз это обратиться за получением услуги и сдать все необходимые документы , а второй - прийти уже и получить готовый результат».

Только за прошлый год в многофункциональные центры обратилось более шестисот пятидесяти тысяч кузбассовцев , так что удобство и эффективность такой формы работы оценил каждый четвертый житель области.