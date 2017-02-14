В полиции Кузбасса информацию о захвате заложников опровергли

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Ранее сообщалось, что в Таштаголе неизвестный захватил заложников. В ГУ МВД по Кемеровской области прокомментировали ситуацию.

- Сегодня в Таштаголе Кемеровской области сотрудники полиции для проведения обыска по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков прибыли в квартиру подозреваемого в совершении преступления. При попытке войти в помещение, подозреваемый произвел выстрел в сторону полицейских, - рассказали в ведомстве. Сообщается, что он был в помещении один, сотрудники МВД заблокировали мужчину в его же квартире. На место прибыл ОМОН, подозреваемого задержали.



