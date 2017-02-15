В Кемерове вспоминают героев войны в Афганистане

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В России 15 февраля отмечается годовщина вывода Советских войск из Афганистана, это произошло в 1989 году. В стране проходят возложения цветов к мемориалам и встречи «афганцев».

- Сколько бы ни прошло лет и событий, мы не забываем их подвиг и гордимся нашими земляками - теми, кто своим мужеством и отвагой, а порой и ценой собственной жизни доказал преданность Отчизне. Именно они сегодня – гордость страны и пример патриотизма и любви к Родине, - написал на своей странице в соцсети мэр областной столицы Илья Середюк. Он отметил, ветераны боевых действий активно участвуют в жизни Кемерова и передают свой опыт молодым горожанам.



Страница главы Кемерова в ВКонтакте







