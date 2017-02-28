В Кемерове для защиты от паводка построят стену из снега

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В Заводском районе областной столицы специалисты возведут снежный вал высотой в четыре метра и длиной в километр.

По сообщению администрации города, такое сооружение поможет избежать паводка в частном секторе района.

Из-за большого количества снега и особенностей рельефа местности весной вода подтапливает некоторые улицы частного сектора Заводского района, а благодаря установки снежного вала талые воды пойдут в систему ливневых стоков.

Строить сооружение будут специалисты МБУ «Кемеровские автодороги».



