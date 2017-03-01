На кузбасской трассе в страшной аварии выжила девочка

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На кузбасской трассе утром 28 февраля произошла страшная авария. 35-летняя женщина водитель легковушки Honda Stream при попытке обгона выехала на встречную полосу и врезалась во встречный грузовик Volvo.

От сильного удара водитель легковушки погибла на месте. Вместе с ней в машине находилась девочка 2001 года рождения, которой чудом удалось выжить.

Юную пассажирку госпитализировали с переломом рёбер.

Отмечается, что ДТП произошло на 504-м километре трассы Р-255 в Тяжинском районе.



