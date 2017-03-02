Пьяный кузбассовец прострелил глаз подростку

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В редакцию сайта «Вести Кузбасс» обратилась жительница Таштагола Ольга Назметова. Женщина рассказала шокирующую историю о том, как пьяный мужчина лишил её племянника глаза.

Трагические события развернулись в августе прошлого года в одном из частных секторов Таштагола. Компания подростков гуляла по улице, в какой-то момент ребята услышали выстрелы в свою сторону. Одна из пуль, выпущенных из пневматической винтовки, угодила в глаз 16-летнему Дмитрию Шумкову. Убегая из-под обстрела, какое-то время ребята ещё слышали выстрелы в спину.

Окровавленного парня доставили в новокузнецкую больницу и прооперировали. После этого Дмитрию сделали ещё 2 операции, однако спасти глаз парня не удалось, 19 марта подростку предстоит удаление глаза, вместе с которым медики извлекут и пулю.

По словам правоохранителей, стрелок явился в полицию на следующее утро после инцидента и рассказал, что винтовку приобрёл для того, чтобы подарить её несовершеннолетнему внуку. Пострелять они с другом решили после того, как выпили коньяка. В настоящее время по данному факту ведётся расследование.

Полученная травма может перечеркнуть мечту юноши, который хотел спасать людей, работая в МЧС. Дмитрий является студентом 1 курса Сибирского Политехнического Техникума и после обучения он хотел пойти в армию, чтобы продолжить службу в МЧС.

Предстоящая операция является платной, её будут делать в Новосибирске. По словам врачей, стоимость оперативного вмешательства начинается от 17 000 рублей. Если вы хотите оказать Дмитрию финансовую поддержку, обращайтесь в редакцию сайта и мы дадим вам контакты и реквизиты его семьи.



