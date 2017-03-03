В Кемерове подожгли офис юристов
В ночь на 3 марта в центре Кемерова горело офисное здание. По предварительной информации, неизвестные подожгли офис юридической компании на улице Орджоникидзе.
На место пожара выехали шесть единиц спецтехники. Возгорание было ликвидировано в считаные минуты, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.
В результате возгорания офису юридической компании был нанесён материальный ущерб: обгорели входная дверь, оргтехника и мебель на площади 10 квадратных метров.
Фото: Сiбдепо