В Кемерове подожгли офис юристов

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В ночь на 3 марта в центре Кемерова горело офисное здание. По предварительной информации, неизвестные подожгли офис юридической компании на улице Орджоникидзе.

На место пожара выехали шесть единиц спецтехники. Возгорание было ликвидировано в считаные минуты, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

В результате возгорания офису юридической компании был нанесён материальный ущерб: обгорели входная дверь, оргтехника и мебель на площади 10 квадратных метров.

Фото: Сiбдепо



