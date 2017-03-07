В Таштаголе проходит совещание по «Гонке Героев»

4 дня до Гонки Героев в Шерегеше! В секторе Е горы Зелёная специалисты уже практически закончили строительство трассы. Но главное - обеспечить не только зрелищность, но и безопасность. Так в эти минуты там проходит совещание с участием организаторов соревнований и главы Таштагольского района. Подробнее к этой теме мы вернёмся в наших следующих выпусках.

Я напомню, мы получили эксклюзивные права на телетрансляцию «Гонки Героев». Призываем участников взять с собой на старт экшн-видеокамеру, чтобы принять участие в суперконкурсе! Главное после финиша - не пробегайте мимо человека вот в таких ярких жилетках с логотипом ГТРК «Кузбасс».



