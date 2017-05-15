Появились графики кемеровских отключений горячей воды

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Сегодня принято решение, что из-за похолодания окончание отопительного сезона будет перенесено на 17 мая . Напомню, батареи выключают при условии, если в течение пяти дней среднесуточная температура не опускается ниже восьми градусов. Пока все социальные объекты и жилые дома отапливаются. Также появились графики плановых отключений горячей воды. Ежегодно в рамках подготовки к зиме проводятся гидравлические испытания теплосетей для того, чтобы обнаружить и устранить повреждения . Весь жилой фонд города разделили на 7 групп. Подробный план размещен на сайте администрации областного центра в разделе "Актуально". Первые отключения намечены на 22 мая.