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Новости |Криминал
25 июля 2017 ГТРК «Кузбасс» 385

Появилось видео задержания членов кузбасской банды вымогателей

В Юрге  во время совместной спецоперации сотрудников уголовного розыска и Росгвардии задержали банду вымогателей.  Участники группировки  запугивали своих жертв, угрожали расправой и требовали  деньги и автомобили.    Одному из потерпевших, например, было предложено заплатить 70 тысяч рублей и  отдать  машину.  Задержаны трое подозреваемых, в том числе предполагаемый лидер,  у которого  полицейские  обнаружили  большое количество долговых расписок.  

 
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