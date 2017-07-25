Появилось видео задержания членов кузбасской банды вымогателей

В Юрге во время совместной спецоперации сотрудников уголовного розыска и Росгвардии задержали банду вымогателей. Участники группировки запугивали своих жертв, угрожали расправой и требовали деньги и автомобили. Одному из потерпевших, например, было предложено заплатить 70 тысяч рублей и отдать машину. Задержаны трое подозреваемых, в том числе предполагаемый лидер, у которого полицейские обнаружили большое количество долговых расписок.