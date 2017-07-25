В кемеровском ясли-центре массово отравились малыши

Роспотребнадзор по региону приостанавливал работу кемеровского ясли-центра «Умачка», расположенный по адресу Красная, 4. Дело в том, что здесь много детей «схватили» острую кишечную инфекцию. Оказалось, что в учреждении есть множество нарушений.

- Приготовление блюд обеда осуществляется воспитателем по месту проживания, с последующей доставкой в помещение ясли-центра «Умачка»; блюда полдника (выпечка) приобретаются в пекарне. Документы, подтверждающие качество и безопасность готовой продукции, не представлены, - рассказывают в ведомстве.

Кроме того, у персонала нет медицинских книжек, в группы принимали больных детей, дезинфекция в период проводится не качественно и так далее. На сегодняшний день руководство устранило все нарушения, ясли-центр «Умачка» возобновил свою деятельность.