Спасатели начали разбирать завалы на шахте «Анжерская-Южная»

Специалисты закончили мероприятия по дегазации шахты, где накануне произошёл выброс газа и угля. На поверхность сами вышли 78 горняков, а один остался под землёй.

Сейчас спасатели добрались до места, где предположительно находится шахтёр. Сотрудники МЧС разбирают завалы, в операции участвует 56 человек, привлечены 10 единиц спецтехники. С родными пропавшего человека работают психологи, сообщает Сибдепо со ссылкой на МЧС по Кемеровской области.