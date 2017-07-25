В Кузбассе чиновника осудили за получение взятки

Центральный районный суд Прокопьевска вынес приговор бывшему замглавы по строительству и жилищным вопросам. Выяснилось, что два года назад двум горожанам понадобилось перевести жилые помещения в нежилые. Заместитель главы сказал, что вопрос решится очень быстро, если каждый из заявителей принесёт 300 тысяч рублей. Позже сумма выросла уже до 400 тысяч. Деньги чиновнику передали прямо в служебном кабинете.

- Подсудимый вину не признал, в судебном заседании пояснил, что взятку не брал, деньги предназначались для помощи городу, на празднование Дня города, - рассказали в прокуратуре по Кемеровской области. Суд признал 59-летнего мужчину виновным и назначил штраф 2 миллионов 200 тысяч рублей