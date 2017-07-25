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Новости |Общество
25 июля 2017 ГТРК «Кузбасс» 183

Кузбасских любовников осудят за секс в чужом доме

Кузбасских любовников осудят за секс в чужом доме

В  Яшкинском районе перед судом предстанут  44-летний мужчина и 29-летняя женщина. Они обвиняются по статье  «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица».

В мае этого года пара выпивала на поляне, а затем решила уединиться для более близкого общения. Дома влюбленных находились далеко, поэтому мужчина и женщина решили зайти в ближайший. Они вскрыли замок, вошли, а через некоторое время покинули жилище, запрев его и прихватив мешок с мукой. Вскоре, пропажу обнаружила владелица и пошла узнавать у соседей, кто и что видел.   

 -  Примечательно, что потерпевшая встретила на улице обвиняемого, у которого поинтересовалась, не предлагал ли ему кто-нибудь пакет муки. Мужчина признался, что это он со знакомой заходил к ней в дом и забрал продукт. Потерпевшая написала в правоохранительные органы заявление о привлечении мужчины и женщины к ответственности за незаконное проникновение  в жилище, - сообщили в Следкоме по Кемеровской области.

 
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