В Кузбассе ревнивый таджик зарезал нового ухажёра бывшей сожительницы

Гражданина Таджикистана осудили за убийство кузбассовца на почве ревности.



В Кемеровской области суд вынес приговор 40-летнему мужчине, который на почве ревности убил возлюбленного бывшей сожительницы.

Инцидент произошёл в ноябре 2016 года. Гражданин Таджикистана узнал, что 30-летняя женщина, с которой он расстался ранее, начала встречаться с другим мужчиной. Злоумышленник подкараулил пару и несколько раз ударил мужчину ножом в грудь, затем нанёс лёгкие ранения и женщине.

Врачи скорой помощи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 54-летнего мужчины.

Стоит отметить, что после содеянного злоумышленник не стал скрываться, а дождался оперативников.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет 7 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима», - сообщили в СК РФ по Кемеровской области.