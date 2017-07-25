В Кузбассе иномарка лоб в лоб столкнулась с мотоциклом

В Кемеровском районе автоледи вылетела на встречную полосу и врезалась в мотоцикл.



За рулём Honda Civic находилась 47-летняя женщина, в какой-то момент автоледи потеряла управление и вылетела на полосу встречного движения. Там иномарка лоб в лоб столкнулась с мотоциклом Yamaha. По сообщению «Газеты Кемерова», от сильного удара пострадали 21-летний водитель и 29-летняя пассажирка спортбайка. Их доставили в больницу.

Все обстоятельства ДТП выясняются.