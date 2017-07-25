Кузбасские оперативники поймали грабительницу, у которой кончился бензин

Бойцы Росгвардии задержали жительницу Гурьевска, ограбившую прохожую.

Потерпевшая шла с полной сумкой продуктов вдоль дороги. Рядом с 27-летней девушкой остановился отечественный автомобиль жёлтого цвета. Из машины выбежала неизвестная, выхватила пакет с едой, села в транспортное средство и попыталась скрыться.

Ориентировка на злоумышленницу поступила в Гурьевский филиал вневедомственной охраны. В одном из дворов правоохранители заметили разыскиваемую машину, а неподалёку от машины бойцы Росгвардии нашли и 43-летнюю подозреваемую.

"Грабительница не смогла уехать далеко от места преступления, потому что у неё закончился бензин", - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области.