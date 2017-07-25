В Кузбассе едва не утонул 7-летний ребёнок

Мальчика спасли сотрудники ГИБДД.

В Междуреченске мужчина отдыхал у водоёма с детьми 7 и 8 лет. Когда отец со старшим ребёнком пошли к машине, младший сын остался в воде и играл с мячом.

Пока мужчины не было, мальчик начал тонуть. Его спасли двое сотрудников ГИБДД, которые вытащили ребёнка на берег и оказали первую доврачебную помощь.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что сейчас решается вопрос о поощрении старшего лейтенанта полиции Павла Генералова и старшего лейтенанта полиции Кирилла Баранова.