В Кузбассе чиновники вручили материальную помощь родственникам погибших горняков

К сожалению, шахтерская профессия - одна из самых опасных в мире и в Кузбассе очень хорошо знают, какой ценой дается уголь. Поэтому родственники горняков, не вернувшихся из забоя, постоянно чувствуют поддержку. А в канун дня шахтера их по традиции приглашают на предпраздничные встречи, которые по инициативе губернатора Амана Тулеева проводятся уже 16 лет подряд. Сегодня родители и вдовы собрались в Беловском районе и Ленинске-Кузнецком. Родные и близкие помолились на панихиде, возложили цветы на аллее шахтёрской славы. Представители областной администрации вручили им материальную помощь и помогли решить накопившиеся проблемы.