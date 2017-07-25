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25 июля 2017 ГТРК «Кузбасс» 75

В Кузбассе чиновники вручили материальную помощь родственникам погибших горняков

К сожалению, шахтерская профессия - одна из самых опасных в мире и в  Кузбассе очень хорошо знают, какой ценой дается уголь. Поэтому  родственники  горняков, не вернувшихся из забоя, постоянно чувствуют  поддержку. А в канун дня шахтера их по традиции приглашают на  предпраздничные встречи, которые  по инициативе губернатора Амана Тулеева проводятся уже 16 лет подряд. Сегодня  родители и вдовы  собрались в Беловском  районе и Ленинске-Кузнецком. Родные и близкие помолились на панихиде, возложили цветы на аллее шахтёрской славы. Представители областной администрации вручили им материальную помощь и помогли решить  накопившиеся проблемы.   

 
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