В Кузбассе подняли на поверхность тело горняка шахты «Анжерская-Южная»

Завершилась многочасовая поисково-спасательная операция: сотрудники МЧС подняли на поверхность тело 32-летнего машиниста подземной установки. Об этом сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области. В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ», расследование продолжается.

- В ближайшее время пройдет процедура опознания. Тело погибшего будет направлено на судебную медицинскую экспертизу для установления причины и давности смерти, - сообщили в Следкоме.

Авария на угледобывающем предприятии произошла поздно вечером 24 июля. В конвейерном штреке внезапно увеличилась концентрация метана. В этот момент в забое находились 79 человек, 78 горняков смогли сами выйти на поверхность.