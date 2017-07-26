Новокузнечанин составил «гоп-карту» своего города

Житель Новокузнецка обозначил районы города с наиболее высокой активностью «гопников».

Богдан Логунов решил предостеречь новокузнечан и гостей города от асоциальных личностей, которые отбирают личные вещи, деньги и приобретает на них алкоголь.

«Уровень активности гопников определял по слухам, случаям за последние пять лет, новостям в СМИ и пабликах в соцсетях. Я вижу это так, могу, конечно, и ошибаться», - цитирует автора карты «КП - Кемерово».

Если верить «гоп-карте», то самой «опасной» частью Новокузнецка является Заводской район. Здесь гопники промышляют круглосуточно. Самым спокойным районом автор назвал центра города.

Фото: ВКонтакте