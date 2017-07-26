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26 июля 2017 ГТРК «Кузбасс» 626

Трое спасателей погибли, пытаясь поднять тело кузбассовца из погреба

Трое спасателей погибли, пытаясь поднять тело кузбассовца из погреба

В Тяжинском районе спасательная операция закончилась гибелью сотрудников МЧС.

По сообщению СК РФ по Кузбассу, трагедия произошла в посёлке Листвянка. Спасатели приехали к дому, где пенсионер затопил погреб и отравился угарным газом. Четверо специалистов попытались поднять тело мужчины на поверхность, однако трое из них задохнулись и погибли. Ещё один спасатель выжил, его доставил в больницу другой отряд МЧС, приехавший на помощь коллегам.

Сейчас сотрудники Следкома устанавливают все детали случившегося.  

 
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