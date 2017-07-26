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Новости |Общество
26 июля 2017 ГТРК «Кузбасс» 122

Сотрудник McDonald's рассказал, в каких условиях готовят популярные блюда

Сотрудник McDonald's рассказал, в каких условиях готовят популярные блюда

В штате Луизина один из работников ресторана  всемирно известной сети McDonald's опубликовал в  Twitter скандальные фото, показывающие неприглядные условия, в которых готовится еда. Так, на снимках видна грязная кухня и не очень чистые детали автомата для изготовления десерта. Рядом находятся и полуфабрикаты, предназначенные для гамбургеров.

-  "Свежак, прямо из морозилки. Конечно, неудивительно, что полуфабрикаты хранят в замороженном виде, я имею в виду, что это вообще не мясо", - пишет молодой человек.

Фото вызвали бурные обсуждения, другие работники «Макдака» выложили фото с чистой кухней, а «правдоруба»  вскоре уволили. Впрочем, парень затем заявил, что именно этого он и добивался, пишет «Утро.ру».

 
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