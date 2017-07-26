В Кузбассе вечером произошло смертельное ДТП

На кузбасской трассе перевернулась иномарка.

Авария произошла 25 июля на трассе Листвяги — Апанас. За рулём Toyota Corona Premio находился 27-летний парень, который потерял управление, после чего иномарка улетела в кювет и перевернулась.

По информации «Правоохранительного портала Кузбасса», причиной ДТП стало то, что водитель не выбрал безопасную скорость движения, из-за чего и произошёл занос.

От полученных травм молодой человек скончался до приезда скорой помощи, пассажира иномарки с переломом таза и бедра доставили в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.