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Новости |Общество
26 июля 2017 ГТРК «Кузбасс» 88

Стали известны подробности гибели горняка при аварии на кузбасской шахте

Горняк, поиски которого больше суток велись на шахте «Анжерская-Южная», найден погибшим. В понедельник ночью на глубине произошел мощный выброс метана, он привел к обрушению угля и породы. Под землей в момент ЧП работали 79 человек, 78 из них самостоятельно вышли на поверхность. Машинист проходческого комбайна ближе всех находился к эпицентру обрушения и попал под завал. 

- В ближайшее время пройдет процедура опознания, тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины и давности смерти. В настоящее время на месте работает следственная группа и специалисты МЧС для установления всех обстоятельств произошедшего, - сообщила старший помощник руководителя  СУ СК по Кемеровской области  Надежда Ананьева.

У погибшего 32-летнего шахтера Петра Симоненко остались четверо детей. По решению губернатора семье погибшего будут произведены все необходимые выплаты. Дети и вдова будут получать социальные льготы, предусмотренные областью.

 
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