Стали известны подробности гибели горняка при аварии на кузбасской шахте

Горняк, поиски которого больше суток велись на шахте «Анжерская-Южная», найден погибшим. В понедельник ночью на глубине произошел мощный выброс метана, он привел к обрушению угля и породы. Под землей в момент ЧП работали 79 человек, 78 из них самостоятельно вышли на поверхность. Машинист проходческого комбайна ближе всех находился к эпицентру обрушения и попал под завал.

- В ближайшее время пройдет процедура опознания, тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины и давности смерти. В настоящее время на месте работает следственная группа и специалисты МЧС для установления всех обстоятельств произошедшего, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Кемеровской области Надежда Ананьева.

У погибшего 32-летнего шахтера Петра Симоненко остались четверо детей. По решению губернатора семье погибшего будут произведены все необходимые выплаты. Дети и вдова будут получать социальные льготы, предусмотренные областью.