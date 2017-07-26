У погибшего горняка на шахте «Анжерская-Южная» осталось четверо детей

Ранее «Вести-Кузбасс» сообщили, что сотрудники МЧС подняли на поверхность тело 32-летнего машиниста проходческого комбайна Петра Симоненко. В момент аварии вечером 24 июля, когда на «Анжерской-Южной» произошёл выброс метана, мужчина находился ближе всех к эпицентру обрушения породы и попал под завал.

У погибшего шахтера Петра Симоненко остались четверо детей. По решению руководителя региона Амана Тулеева семья получит все необходимые выплаты. Детям и вдове гарантированы социальные льготы, предусмотренные областью.