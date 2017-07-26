В Кузбассе ночью горели пять иномарок

Очевидцы сняли пожар в Новокузнецке на видео.

Первое возгорание произошло в беловском садовом обществе «Мичуринец-3» в 2:22 ночи. Там загорелся частный дом, после чего огонь перекинулся и на автомобиль Chery Tiggo. Предварительной причиной происшествия специалисты считают нарушение правил монтажа электрооборудования. У «китайца» оплавились задний бампер и фары.

Через полтора часа в Прокопьевске на улице Карельской неизвестные подожгли Toyota Land Cruiser Prado. Спустя девять минут после возгорания пожарным удалось потушить внедорожник.

Пока огнеборцы спасали иномарку в Прокопьевске, в Новокузнецке злоумышленники подожгли три автомобиля: Toyota Camry, Chevrolet Lacetti и Mercedes. По сообщению ГУ МЧС по Кемеровской области, здесь специалистам чрезвычайного ведомства удалось справиться с огнём за 8 минут. Очевидцам удалось снять пожар на видео.