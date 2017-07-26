Кемеровчан рассмешила температура минус 88 градусов на табло в центре города

В популярном сообществе в социальной Сети появилось фото электронного табло, установленного на здании Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН на Советском, 18. На экране видно, что температура воздуха в кузбасской столице 26 июля составляет …-88 градусов. Люди шутят в комментариях, что «это же Сибирь» и «то ли ещё будет». Можно предположить, что техника дала сбой. По сообщениям синоптиков, в Кузбассе в четверг …+22…+27, по югу …+32. Ожидаются дожди, грозы и возможен град.

Фото: Регион42